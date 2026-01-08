Salud confirma seis muertes por dengue en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que durante el 2025 se registraron seis muertes por dengue, todas ellas en pacientes con enfermedades concomitantes. La cifra, dijo, refleja la gravedad del problema y marca el reto para el 2026: intensificar la prevención y la concientización de la población.

El funcionario detalló que a lo largo del año se contabilizaron alrededor de 600 casos de dengue, la mayoría en la zona sur del estado, donde se concentró el 80 por ciento de los contagios. Para contener la enfermedad se realizaron fumigaciones en coordinación con los municipios y un seguimiento clínico en hospitales, lo que permitió cerrar con un número menor al esperado.

En cuanto a enfermedades respiratorias, Hernández Navarro señaló que se reportaron cerca de 300 casos en la temporada invernal, aunque gran parte de ellos no fueron tipificados y resultaron negativos en pruebas específicas. El COVID-19 fue la enfermedad con mayor número de resultados positivos, aunque con muy baja letalidad.

El secretario reconoció que, pese a los avances, el reto para el 2026 será reforzar las acciones de prevención tanto en dengue como en influenza y otras enfermedades respiratorias, con campañas de información y trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía.

“Estamos muy contentos con el seguimiento que se dio en Tamaulipas, pero no podemos bajar la guardia. El compromiso es redoblar esfuerzos para proteger la salud de las y los tamaulipecos”, concluyó.