Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de enero.- Alrededor de 37 mil maestros de educación básica y media superior de Tamaulipas regresaron esta semana a las aulas para iniciar las actividades previas al reinicio de clases programado para el lunes 12 de enero.

El secretario de Educación en la entidad, Miguel Ángel Valdez García, informó que los docentes cuentan con tres días destinados a la planeación académica y a la participación en diversas actividades de capacitación.

Precisó que el regreso a clases contempla a alumnos de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, sin modificaciones al calendario establecido.

Detalló que este jueves se desarrolla el taller nacional de directivos, así como una capacitación enfocada en la Nueva Escuela Mexicana, en la que participan directores, supervisores y coordinadores de los distintos niveles educativos.

Para el viernes, indicó, está programada la capacitación general de todo el personal docente, lo que implica la participación de los cerca de 37 mil maestros que laboran en Tamaulipas.

Valdez García subrayó que estas actividades buscan fortalecer la organización escolar y el trabajo académico antes del arranque formal de clases.

Finalmente, aclaró que no se prevén cambios en el regreso a las aulas, aunque señaló que, ante la llegada de un nuevo frente frío, se permitirá la inasistencia de alumnos si la temperatura desciende a 5 grados centígrados o menos.