Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de enero.- La colocación de boyas y alambre de púas en el río Bravo, frente a Tamaulipas, debe ser condenada por organismos internacionales de derechos humanos, afirmó Arsenio Ortega Lozano, consejero estatal del Partido del Trabajo.

El dirigente señaló que se trata de una acción unilateral del gobierno de Estados Unidos que pone en riesgo la vida de personas migrantes que intentan cruzar la frontera, al convertir el cauce del río en una zona peligrosa.

Ortega Lozano sostuvo que estas medidas constituyen una violación directa a los derechos humanos y no pueden justificarse bajo ningún argumento de control migratorio.

Consideró necesario que organismos internacionales, como Human Rights Watch, emitan un pronunciamiento público para exigir el retiro inmediato de estas estructuras.

El consejero del PT advirtió que las boyas no son el único riesgo, ya que el alambre de púas instalado en el río es difícil de detectar y puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Indicó que este tipo de dispositivos representan una trampa mortal para quienes intentan cruzar el río, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente, reiteró que la comunidad internacional debe intervenir para frenar este tipo de acciones y garantizar el respeto a los derechos humanos en la frontera entre Tamaulipas y Estados Unidos.