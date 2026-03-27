«Robo de energía eléctrica, el delito más común en la zona centro de Tamaulipas, según la FGR»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA .- El delito más recurrente del fuero federal que se comete en la zona centro del Estado, es el robo de energía eléctrica, reveló el Fiscal de la Fiscalía General de la República (FGR), Melbo Gómez Cisneros.

En entrevista, detalló los principales delitos del fuero federal que se investigan en la zona centro del estado, abarcando los municipios de Victoria, Soto la Marina, Tula, Villagrán y Xicoténcatl, al mismo tiempo que destacó la solidez de sus investigaciones.

El Fiscal Cisneros identificó los ilícitos más comunes que resultan en detenciones en flagrancia y que generan el mayor volumen de carpetas de investigación en la región:

“Aquí la mayoría de los delitos por detenciones en flagrancia, son de arma de fuego, son de huachicol, la recurrencia son los robos de energía eléctrica, es el mayor número de carpetas que tenemos”.

En cuanto a la solidez de las investigaciones y su impacto en el sistema de justicia, Gómez Cisneros aseguró la alta tasa de éxito que manejan sus equipos en el proceso penal:

Sobre el control de detenciones, vinculaciones a proceso y sentencias, el Fiscal afirmó: “ yo te aseguro que es un 90, 100 por ciento de efectividad de control de detención, de autos de vinculación a proceso y de sentencias”.

Y enfatizó el resultado final al llevar los casos ante el juez: “un 90, 95 por ciento de efectividad en el éxito de las carpetas que se judicializan”.

El Fiscal concluyó que las carpetas se están integrando correctamente, asegurando que ninguna está siendo desechada por los jueces debido a violaciones procesales.