Municipio analiza adquirir grúas para reforzar parque vehicular de Tránsito

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Aun cuando el costo es considerado como “cuantioso”, el Gobierno municipal analiza la posibilidad de adquirir grúas para reforzar el parque vehicular de la Dirección de Tránsito, reveló el Secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Treviño.

El funcionario confirmó que la adquisición de equipo propio está dentro de los proyectos, y aunque aún no se tiene el dato exacto del costo por unidad, se está evaluando la posibilidad de financiarlas con recursos propios, dependiendo de las «finanzas sanas y responsables» del municipio, se espera que este tema se resuelva en un futuro cercano.

Por último, en otro tema, respecto a las afectaciones por incendio de casa habitación, el Secretario compartió datos del primer trimestre del año, y refirió que ha sido muy bajo el requerimiento del seguro catastrófico que el municipio otorga a los contribuyentes al corriente en el pago del impuesto predial.

Hasta la fecha, dijo, solo los propietarios de una vivienda han reclamado el cobro de este beneficio por afectaciones de incendio.