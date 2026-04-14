Más de 200 vacantes en maquiladoras, comercio y servicios

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

En un contexto de desempleo y búsqueda de oportunidades, el Ayuntamiento de Victoria anunció la Semana de Reclutamiento, un esfuerzo conjunto con empresas privadas para acercar más de 200 vacantes a la ciudadanía.

El evento se realizará los días 14, 15 y 16 de abril en la Presidencia Municipal, con horario de 9:00 a 14:00 horas, y busca ser un puente directo entre solicitantes y empleadores.

El martes 14 estará presente la maquiladora Kemet de México, con puestos de operadores, técnicos de producción y mantenimiento. El miércoles 15 será el turno de Tiendas Gran D, que abrirá plazas en áreas de abarrotes, cajas, frutas y verduras, limpieza, protección, salchichonería, lácteos y carnicería. Finalmente, el jueves 16 participará FEMSA Coca-Cola, con vacantes de auxiliar mecánico electricista, coordinador de mantenimiento, ayudante vendedor, obrero general y vulcanizador.

Los aspirantes deberán acudir con solicitud elaborada o currículum, además de copias de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, constancia fiscal y número de seguridad social.

El municipio subrayó que este esfuerzo refleja la coordinación con empresas privadas para abrir espacios laborales y atender la demanda de empleo en la capital. La iniciativa busca que los ciudadanos no solo conozcan las vacantes, sino que tengan acceso directo a procesos de contratación.

En un escenario donde la pérdida de empleos y la informalidad han marcado la agenda local, la Semana de Reclutamiento representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y la posibilidad de integrarse a empresas con presencia nacional e internacional.

El mensaje es claro: frente al desempleo, hay puertas que se abren. El reto está en que los ciudadanos se acerquen, participen y aprovechen esta vinculación que puede significar el inicio de un mejor futuro laboral.