Tamaulipas afianza control del gasto público

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

En cumplimiento con el marco legal de Tamaulipas, se llevó a cabo la comparecencia de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, ante la Comisión de Anticorrupción de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado de Tamaulipas; presidida por la diputada Guillermina Magaly Deándar Robinson.

En el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya, se informó el estado que guarda la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que durante el ejercicio 2025 enfocó sus esfuerzos en una estrategia integral estructurada en tres áreas sustantivas: Prevención, Detección y Sanción.

Pedraza Melo señaló ante las y los integrantes de la Comisión que en el eje de Prevención, se logró una fiscalización histórica que abarcó el 96% de la muestra programada, representando más de 36 mil millones de pesos del gasto del Poder Ejecutivo. Este esfuerzo se complementó con las sesiones de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en el 100% de las dependencias y entidades. Asimismo, se destacó un avance significativo en la cultura de la integridad con la capacitación de más de 8,300 servidores públicos en ética y transparencia, y la formalización de 50 códigos de conducta para guiar la actuación institucional.

Puntualizó que en materia de Detección, se demostró una disciplina financiera rigurosa al cerrar el programa anual de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con un monto observado de apenas el 0.02% del total auditado, posicionando a Tamaulipas en el octavo lugar nacional en manejo responsable del gasto federalizado. Además, la Secretaría realizó auditorías de desempeño y visitas de control a secretarías clave como Salud y Seguridad Pública. En el ámbito de la participación ciudadana, se atendieron 1,150 quejas y denuncias acumuladas, implementando el sistema informático PRAS para facilitar la trazabilidad y atención las 24 horas.

La secretaria Pedraza Melo dijo que en el eje de Sanción, se reportó un trabajo exhaustivo para evitar irregularidades en el ejercicio del servicio público, procesando un total de 4,073 expedientes de presunta responsabilidad administrativa (EPRAS), de los cuales el 60% corresponden a la administración anterior.

Como resultado de estos procedimientos, 142 personas fueron sancionadas y 94 han sido inhabilitadas por diversas faltas, incluyendo la omisión en declaraciones patrimoniales.

Finalmente señaló que con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con estricto apego al debido proceso y la legalidad, consolida un modelo de rendición de cuentas ante el pueblo de Tamaulipas, una encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya.