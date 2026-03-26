Temporada de huracanes, se esperan 5 ciclones

Ciudad de México, 26/03/26 (Más).- La temporada de huracanes 2026 iniciará en junio y se prevé que al menos cinco ciclones tropicales impacten territorio mexicano, de acuerdo con estimaciones presentadas por especialistas y el Servicio Meteorológico Nacional, quienes advierten un incremento en la actividad y en la intensidad de estos fenómenos en comparación con años anteriores.

El pronóstico se basa en registros históricos de 1964 a 2025, que muestran un promedio anual de tres impactos en el océano Pacífico y dos en el Atlántico, mientras que el pronóstico oficial será definido en abril en coordinación con autoridades de Protección Civil, según explicó Fabián Vázquez Romaña.

La temporada en el Atlántico, que incluye el Golfo de México y el Mar Caribe, comenzará el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, abarcando entidades como Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas, zonas consideradas de alto riesgo por su actividad turística y económica.

Para este año, se prevé la formación de entre 15 y 20 sistemas tropicales en el Pacífico y de 14 a 19 en el Atlántico, cifras superiores al promedio histórico, lo que se asocia a temperaturas más altas en la superficie del mar y a la influencia de fenómenos climáticos globales.

Además, autoridades alertaron que al menos cuatro o cinco ciclones por cada costa podrían alcanzar categorías mayores en la escala Saffir-Simpson, representando un riesgo significativo para la infraestructura y la población.

En cuanto a la nomenclatura, en el Pacífico los primeros sistemas serán Amanda, Boris y Cristina, mientras que en el Atlántico iniciarán con Arthur, Bertha y Cristóbal.

Ante este panorama, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada, preparar suministros básicos y evitar zonas de riesgo durante la temporada.