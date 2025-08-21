No se desespere ahí viene el agua para Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Para esta tarde se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Para Tamaulipas, las lluvias se esperan en la región fronteriza, centro sur y Mante.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes, podrían originar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Los vientos podrían derivar árboles y anuncios publicitarios.

Por su parte, Protección Civil Tamaulipas hizo un llamado a la ciudadanía para que ante la presencia de granizo se deben proteger las ventanas, no salir de casa y resguardar el vehículo.

En caso de tormenta eléctrica , recomendó PC Tamaulipas, no se debe salir de casa, desconectar los aparatos eléctricos, evitar circular en vehículo y no transitar por lugares donde haya cables de luz.