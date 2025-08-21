Anuncian proyecto de remodelación de la Central de Autobuses

Cd. Victoria, 20 de agosto 2025. –

Cd. Victoria, Tamps.–

El presidente municipal de Victoria Lalo Gattás, anunció el proyecto de remodelación de la Central de Autobuses de la Capital de Tamaulipas que incluye nuevo diseño arquitectónico, acorde a la transformación urbana de la ciudad y calidad de servicio al usuario de transporte de líneas foráneas.

En la presentación gráfica del boceto, el C.P. Daniel Alfaro García, Director General de Centrales de Autobuses del Grupo Estrella Blanca, informó que se destinará importante inversión en la renovación total de fachada, accesos, áreas de espera, taquillas, áreas comerciales y estacionamiento que iniciará el 1 de septiembre del año en curso.

“Hoy se concreta el inicio de un proyecto anhelado por los victorenses, la remodelación de la Central de Autobuses, el cual estoy seguro estará a la altura que merece la Capital de Tamaulipas, para incentivar el turismo de conectividad”, expresó Gattás Báez al reiterar al consorcio empresarial las facilidades para el trámite de licencias de construcción.

En la reunión, donde estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico del Municipio Luis García Martínez, la directora de Relaciones Públicas Diana Céspedes González, los gerentes de las centrales de autobuses de Victoria José G. Calderón Vergara y Carlos Loredo Borjas de Monterrey, el Arquitecto Aldo Ojeda López, encargado de la obra, estimó que el proyecto quedará concluido en junio de 2026.