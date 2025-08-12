Robo a escuelas vulnera el derecho a aprender de los niños.

Por José Gregorio Aguilar

Martes 12 de Agosto del2025.

Durante el receso de verano, múltiples escuelas en México fueron blanco de robos que vulneran directamente el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes.

El boletín de Mexicanos Primero, fechado el 12 de agosto de 2025, documenta pérdidas graves: equipos electrónicos, mobiliario, materiales didácticos, bombas de agua y hasta lavamanos. Estos actos no solo afectan el regreso a clases, sino que obligan a modificar horarios, actividades y condiciones básicas de aprendizaje.

El reporte señala que en al menos 11 entidades se han implementado acciones preventivas, como rondines de seguridad y llamados a la ciudadanía para reportar movimientos sospechosos. Sin embargo, la persistencia de los robos revela una falla estructural en la vigilancia escolar informó Luz Romano, vocera de la organización.

En Tamaulipas, aunque no se detallan casos en el boletín, pero de acuerdo a Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, tan solo en ciudad Victoria se han registrado al menos dos robos recientes a escuelas. Esta omisión subraya la necesidad de visibilizar lo que ocurre en regiones donde el silencio institucional puede ser tan grave como el delito mismo.

La campaña #ÉchaleUnOjoATuEscuela busca movilizar a familias, docentes y vecinos para proteger los planteles. Porque cada robo no solo es una pérdida material: es una agresión a la dignidad de quienes tienen derecho a aprender en espacios seguros y equipados.

Mexicanos Primero insiste: la escuela, después de la familia, es el espacio social por excelencia para el desarrollo de capacidades. Defenderla es tarea de todas y todos.