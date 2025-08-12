Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de agosto . – Playa Miramar rebasó los 50,000 visitantes en un solo día el pasado domingo, consolidándose como uno de los destinos turísticos más concurridos del Golfo de México en este verano, informó el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo.

Entrevistado en el Polyforum de Ciudad Victoria, el edil declaró que hasta ahora la temporada vacacional ha transcurrido sin incidentes mayores, al destacar que “tenemos saldo blanco hasta ahorita y afortunadamente seguimos con nuestra afluencia creciendo en playa Miramar”.

Las cifras oficiales indican que Miramar ya superó los 800,000 visitantes en lo que va del periodo vacacional, y se prevé que al finalizar el 31 de agosto, el número total ascienda a 1.3 millones de personas, lo que marcaría un nuevo récord de afluencia para el principal polo turístico del sur de Tamaulipas.

La administración municipal atribuyó estos resultados a los operativos conjuntos de vigilancia desplegados con apoyo del gobierno del Estado y de la Secretaría de Marina, lo cual ha permitido mantener la seguridad y el orden en la zona.

González Robledo señaló que el reto inmediato es fortalecer la infraestructura urbana y turística, y anunció que ya se trabaja en un plan de inversión pública programado para arrancar en 2026, enfocado en mejorar los servicios en las colonias aledañas a la escollera sur de Miramar.

“Se trata de la barra de una colonia contigua a la escollera de la playa sur Miramar. Proyectos iniciados con una inversión a principios del 2026 que permita tener primero drenaje, servicios básicos y sobre todo que se vean temas de salud de esta colonia”, puntualizó.

El alcalde aseguró que dichas obras serán clave para atraer capital privado a la zona, al ofrecer mejores condiciones de urbanización que favorezcan el desarrollo turístico y habitacional en el entorno de la playa.

“Y por supuesto todo el bulevar costero que está despertando un apetito de inversión para el premio Miramar”, agregó, al referirse al crecimiento del interés empresarial por desarrollar infraestructura turística en esa franja litoral.