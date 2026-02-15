Revive subsecretaría de transporte horarios nocturnos de micros de Ciudad Victoria

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— En entrevista, Armando Núñez Montelongo, afirmó que se e han retomado los horarios antiguos del servicio público de autobuses, operando hasta las 10 de la noche de lunes a viernes, y con el 50% de las unidades los sábados y domingos.

Reveló el subsecretario de transporte de Gama que el objetivo es reconquistar a los usuarios que migraron a servicios como Didi y Uber, destacando que el microbús es más económico (tarifa base de 12 pesos, 9 para estudiantes/tercera edad).

Señaló que el servicio después de las 10 p.m. podría implicar un recargo del 20% según la ley.

Informó el subsecretario que personal de la subsecretaría realiza operativos de abordaje de 2 p.m. a 10 p.m. para supervisar el comportamiento de los choferes (velocidad, volumen, cumplimiento del servicio).

Por otra parte, indicó que las quejas han disminuido, aunque persisten las relativas al exceso de velocidad y volumen; se están modificando rutas para evitar el cobro de doble pasaje.

Sobre mejoras a los microbuses, no se exige modernización inmediata debido a los nueve años sin incremento tarifario, pero sí se exige una revista mecánica estricta; las unidades que no pasen son inmovilizadas temporalmente.

«Los transportistas están realizando mejoras estéticas (pintura blanca, franjas, asientos rosas para mujeres, barras) como parte de acuerdos tras aumentos de tarifa autorizados por el gobierno».

Adelantó que se implementará el prepago con tarjeta en 2027 para evitar que los choferes manejen el recaudo, buscando mejorar la transparencia de pasajeros reportados.

Por otra parte, informó que, cerca de 4,000 concesiones inactivas (de todas las modalidades) serán canceladas, y las nuevas se otorgarán prioritariamente al transporte escolar y personal que operaba fuera del marco legal.

Además, casi el 90-95% de los operadores de Didi y Uber están registrados y al día con sus pagos; se les brindó facilidades iniciales para el registro.

Fue planteada la propuesta por Armando Nuñez Montelongo de enlazar los sistemas GPS de las plataformas con el C5 para mejorar la seguridad futura, aunque los incidentes graves son esporádicos.

Por último, se está promoviendo que se desarrollen aplicaciones locales de transporte para que los ingresos no se vayan al extranjero, citando casos exitosos en Reynosa.