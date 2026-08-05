Núñez Montelongo: conductor involucrado en incidente de seguridad no contaba con registro ante Transporte

Por: José Medina

El subsecretario de Transporte Público de Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, confirmó que el conductor de una plataforma digital fallecido, involucrado en un reciente incidente de seguridad en Ciudad Victoria no contaba con tarjetón de operador ni con el registro correspondiente del vehículo ante la autoridad estatal.

Núñez Montelongo señaló que únicamente tenía conocimiento del caso a través de los medios de comunicación y explicó que, de acuerdo con lo reportado, el operador habría sido seguido en un presunto intento de secuestro, logrando llegar a instalaciones de Seguridad Pública, donde fue auxiliado.

“Ese operador, después de ese lamentable acontecimiento que él comenta y que afortunadamente llegó a unas instalaciones de Seguridad Pública y fue rescatado o salvado de la situación en la que se encontraba”, expresó.

El funcionario aprovechó el caso para hacer un llamado a todos los conductores de Uber, DiDi y demás plataformas digitales a regularizarse y obtener su tarjetón, al considerar que el registro permite brindar mayor seguridad tanto a los operadores como a los usuarios.

“Eso nos sirve a nosotros para una invitación a todos los operadores de vehículos de plataforma”, indicó, al señalar que al revisar los registros detectaron que el conductor involucrado no tenía tarjetón de operador ni el vehículo contaba con el registro correspondiente.

Núñez Montelongo destacó además que el costo del tarjetón fue reducido de 100 a 20 UMAs por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de facilitar la regularización y dejar claro que se trata de una medida regulatoria y no recaudatoria.

“Sí nos gustaría este mensaje que nos dan la oportunidad de hacer a todos los operadores: que se registren, que tengan su tarjetón, por ellos mismos, por la autoridad y por el usuario”, señaló.

El subsecretario agregó que las propias plataformas están reforzando este requisito. En el caso de Uber, dijo, ya se está solicitando el tarjetón de operador como parte del proceso de registro.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el funcionario, hasta el día anterior a la entrevista se habían registrado 1,122 operadores de plataformas en Ciudad Victoria, cifra que calificó como una respuesta positiva.