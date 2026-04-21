Restablecen luz en escuelas tras robo de cableado en Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El servicio de energía eléctrica fue restablecido en diversos planteles educativos de Tamaulipas que habían resultado afectados por el robo de cableado, informó el titular del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

El director del organismo, Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, señaló que “se ha restablecido el servicio de energía eléctrica en escuelas donde el cableado fue robado”, luego de los trabajos realizados para atender estas incidencias.

Las afectaciones habían generado interrupciones en las actividades escolares, por lo que la reposición del suministro permitió retomar operaciones en los planteles involucrados.

De acuerdo con lo informado, las labores se enfocaron en la rehabilitación de las instalaciones eléctricas dañadas, aunque no se detalló el número total de escuelas afectadas ni el monto destinado para las reparaciones.

El robo de infraestructura eléctrica en centros educativos ha sido una problemática recurrente en distintas zonas, lo que obliga a intervenciones constantes para restablecer los servicios básicos.