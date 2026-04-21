Aguafiestas; SET anuncia que no habrá mega puente

  • martes, 21 de abril de 2026

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) confirmó que no habrá suspensión extendida de clases con motivo del 5 de mayo, por lo que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad el lunes 4.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, fue claro al desmentir versiones sobre un posible “puente” laboral.

“El lunes 4 sí habrá labores educativas”, puntualizó, al tiempo que recordó que el único día de asueto oficial será el martes 5 de mayo.

De esta manera, las escuelas en la entidad mantendrán su calendario sin modificaciones adicionales, limitándose únicamente a la suspensión establecida por la conmemoración.

Ante ello, Valdez García hizo un llamado a la comunidad escolar para prever sus actividades.

“Se pide a padres de familia y alumnos tomar nota para organizar sus actividades”, indicó.

Con esta aclaración, señaló que se busca evitar confusiones y asegurar la asistencia regular a clases previo al día festivo.

 

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