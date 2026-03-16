Reseccionamiento avanza con ajustes mínimos, pero PAN marca diferencias

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 15 de marzo del 2026

El vocal del Registro Federal de Electores (RFE), José de Jesús Arredondo Cortés, informó que concluyó el proceso de reseccionamiento en cinco de los ocho distritos federales de Tamaulipas, con la creación de 58 nuevas secciones electorales que estarán listas para el próximo proceso federal.

Aunque nueve secciones fueron aprobadas por consenso, en tres el PAN realizó modificaciones moviendo algunas manzanas, lo que mejoraba la evaluación pero no alcanzó unanimidad.

“En nueve secciones hubo consenso total de las representaciones partidistas. En tres, Acción Nacional propuso mover algunas manzanas, lo que mejoraba la evaluación, pero no tuvo unanimidad. Finalmente, se aprobaron por mayoría y se remitieron a la Comisión Nacional de Vigilancia”, explicó.

Arredondo subrayó que las modificaciones no representan un impacto significativo en el número de votantes, pues se trató de ajustes menores en zonas con baja densidad poblacional.

Además, durante la sesión extraordinaria del 9 de marzo, la Comisión Local de Vigilancia aprobó la lectura de credenciales que perdieron vigencia por el artículo 155. En total, se retiraron 818 credenciales, cifra menor a años anteriores, lo que refleja mayor conciencia ciudadana para renovar oportunamente su identificación.

“En otros años retirábamos 3 mil o 5 mil credenciales. Hoy fueron 818, lo que habla de una ciudadanía más responsable”, destacó