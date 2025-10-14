Rescatan yaguarundí juvenil en peligro de extinción en Ocampo, Tamaulipas

El felino fue localizado con problemas de piel y trasladado para recibir atención especializada_

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 14 de octubre.–La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre el rescate de un yaguarundí hembra juvenil en la zona rural del municipio de Ocampo, Tamaulipas, luego de que habitantes del lugar reportaran la presencia del felino, especie considerada en peligro de extinción.

Según la dependencia federal, el ejemplar mostraba signos de problemas dermatológicos, por lo que fue asegurado para recibir atención médica y cuidados especializados en un centro autorizado.

El personal de Profepa acudió al sitio tras recibir el reporte ciudadano y constató que el yaguarundí se encontraba en condiciones de vulnerabilidad, procediendo a su traslado para su rehabilitación.

El animal será canalizado a un espacio donde recibirá alimentación adecuada y tratamiento veterinario para atender su padecimiento cutáneo, con el objetivo de que, una vez recuperado, pueda ser reintegrado a su hábitat natural.

Profepa recordó que el yaguarundí está catalogado como especie en peligro de extinción según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que su protección es prioritaria ante la pérdida de hábitat y la cacería furtiva.

Las autoridades ambientales exhortaron a la población a reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre protegida y a no mantener ejemplares en cautiverio, pues se trata de delitos sancionados por la legislación ambiental federal.