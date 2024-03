Reciben “Geño” y Maki respaldo de liderazgos políticos en Reynosa

Reynosa.-

El candidato del Partido Verde Ecologista al Senado de la República, Eugenio “Geño” Hernández Flores y su compañera de fórmula Maki Ortiz Domínguez sostuvieron un encuentro con la clase política de Reynosa, donde recibieron el respaldo de liderazgos importantes de este municipio fronterizo.

«Viviendo todo lo que viví creo que si vale la pena entrarle a este reto nuevo e inesperado. Le estoy echando ganas porque quiero llegar al Senado, hay mucho quehacer allá, hay mucho que hacer aquí y hay mucho que transformar», fueron las primeras palabras que pronunció Eugenio ante destacados cuadros políticos de Reynosa.

El aspirante a la máxima tribuna legislativa, sin perder su buen humor, pidió el apoyo de todos los presentes para poder llegar al Senado y desde ahí contribuir a la continuidad de la transformación de Tamaulipas.

«Reynosa es el municipio más poblado de Tamaulipas, el de mayor dinamismo y actividad de todo tipo. Les pido su apoyo para trabajar juntos, olvidémonos ya de colores eso ya pasó a la historia. Esto es de personas y hoy estoy agradecido al Partido Verde que me está dando la oportunidad de participar en esta contienda. Todavía estoy jovenzuelo, jovenzon, me siento bien, me siento sano, estoy libre, ¿qué más puedo pedir?», dijo sonriente Geño.

El candidato recordó que como gobernador, un de las obras más importante que hizo, fue el Centro Cultural en pleno centro de la ciudad «y también tuvimos que sanear la Laguna de la Escondida, contaminada por desechos de Pemex, tuvimos que presionar fuerte ante esta institución para que desazolvara y pudimos recuperar ese espacio».

Por su parte Maki Ortiz, explicó que su incursión como candidata del Verde al Senado, junto a Geño, es producto de una estrategia en la que se tomó en cuenta la trayectoria de ambos aspirantes y resaltó que con Geño, comparte el mismo sentimiento por seguir trabajando por el Estado » y los dos hemos sido víctimas de lo mismo, y pues decidimos unir estos caminos para poder lograr y seguir avanzando en la transformación de Tamaulipas y en lo que le convenga a Tamaulipas».