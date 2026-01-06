Reactivan módulos del INE y urgen a renovar credenciales vencidas en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 6 de enero.– Tras concluir el periodo vacacional de fin de año, el Instituto Nacional Electoral reabrió en Tamaulipas los módulos de Atención Ciudadana, con lo que se reanudaron los trámites para obtener, renovar o modificar la credencial para votar.

La Junta Local del INE informó que los servicios se restablecieron a partir del lunes 5 de enero, luego de la pausa por las festividades decembrinas, permitiendo nuevamente a la ciudadanía realizar gestiones ante el Registro Federal de Electores.

El titular del RFE en la entidad, José de Jesús Arredondo Cortez, hizo un llamado directo a las personas que cuentan con credenciales vencidas para que acudan a renovarlas a la brevedad.

Detalló que el pasado 31 de diciembre perdieron vigencia alrededor de 130 mil credenciales que tenían el sello de 2025, por lo que sus titulares ya no cuentan con un documento electoral válido.

El funcionario electoral señaló que, además de la renovación, los módulos están atendiendo trámites de cambio de domicilio, corrección de datos personales y reposición de credenciales extraviadas o dañadas.

Aclaró que, aunque se prevé la implementación de nuevos formatos de credencial que incluirán una versión digitalizada, hasta el momento no existe una fecha definida para su entrada en vigor, por lo que los trámites continúan realizándose con el modelo actual.