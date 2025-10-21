Pugna Pepe Braña por más recursos para la ganadería y agricultura de Tamaulipas

Por: José Medina

Ciudad Victoria.- El diputado federal secretario en la comisión de ganadería en el Congreso de la Unión, Pepe Braña Mójica, afirmó que se está moviendo el tema del presupuesto, y se sigue insistiendo en el tema que se necesitan, al menos seiscientos millones para el campo mexicano y tamaulipeco, así como para el SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

En ese tenor, Braña hizo una iniciativa que fue presentada para que se refuercen las cuarentenarias en Tamaulipas de parte del gobierno federal, independientemente de que en el gobierno estatal se cumplen con las normativas, invirtiendo muy bien en vigilancia.

Reconoció el legislador de Ciudad Victoria que es difícil, pues el presupuesto se está moviendo en diferentes rubros, aunque se prevé un aumento del 365% para ganadería y agricultura.

Pidió a los agricultores esperar y ser pacientes al tema del presupuesto, y van a seguir luchando por más recursos desde el Congreso de la Unión.

Consideró José Braña Mójica que las estaciones fitozoosanitarias de Tamaulipas se han reforzado.

«En el ámbito ganadero, en Tamaulipas se están haciendo bien las cosas, pues no hay casos de gusano barrenador, por eso presenté esa iniciativa para que el estado y la federación trabajen en conjunto, ahorita el precio del ganado está muy bien a nivel nacional», explicó.