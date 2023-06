Propone Mario Ramos debate entre aspirantes a la alcaldía por la Coalición PANPRIPRD

Por José Gregorio Aguilar

Porque es importante que los ciudadanos tengan oportunidad de contrastar perfiles de quienes aspiran a un cargo de elección popular, como lo es la alcaldía, y que sirvan para elegir al mejor perfil, el ex diputado federal Mario Ramos Tamez se pronunció por la realización de debates en el próximo proceso electoral del 2024.

“Si consideraría importante el contraste de los perfiles, con un debate o varios debates donde los ciudadanos puedan ver que hay opciones en acción nacional, en el PRI o PRD o algún perfil ciudadano que se pueda sumar, valdría la pena hacer esta serie de ejercicios”.

El debate, de acuerdo a su consideración, es un acto democrático al que ningún político debe evitar sino por el contrario, tiene que disfrutarlo porque es parte del ejercicio público, ya sea para presidencia municipal, diputado local o federal según sea el caso.

Mario Ramos dijo que además de lo anterior, el debate es la oportunidad que tiene el ciudadano de ver y analizar las opciones que hay; es como estar en una vitrina donde los participantes están expuestos y en la mira de todos los ciudadanos para que vean lo que cada quien “trae en su morral”.

“Es también poner sobre la mesa los intereses ciudadanos; el ciudadano merece ver opciones y nos ayuda a nosotros como un reflector o vitrina amplia no nomas encerrarnos a la gente del PAN del PRI o PRD, si no que sea vitrina donde todos nos observen y nosotros mismos nos miremos y veamos lo que cada quien trae en su morral y en tema de alcaldía tendríamos que hacer uno o dos ejercicios porque en hora u hora y media que dura debate a veces no es suficiente”.

En este contexto, el también ex regidor de MC confió en que la firma de convenio que consolida la alianza PANPRIPRD a nivel nacional se replique en el Estado y sobre todo, en Victoria de manera que se homologuen las reglas del juego.

“Ellos traen las reglas del juego esperando que se homologuen algunas de estas reglas en este caso para Victoria, estamos conscientes de que algunos puntos de esta alianza posiblemente no se puedan llevar a cabo en Victoria como la cantidad de firmas pero valdría la pena homologarlo y establecerlo a esta región”.