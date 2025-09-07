Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de septiembre.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) manifestó que quiere formar parte del debate sobre la nueva reforma electoral a nivel federal, la cual plantea la eliminación de los organismos públicos locales que actualmente organizan elecciones en los estados.

El presidente del organismo, Juan José Ramos Charre, afirmó que el IETAM pretende participar con argumentos técnicos que enriquezcan la iniciativa legislativa y contribuyan a un análisis más amplio sobre las implicaciones de la propuesta.

“Primero que nada creo que es importante reconocer que es un acierto de la presidenta de la República la creación de una comisión que tenga a su cargo la generación de un diagnóstico y después la presentación de una iniciativa de modificación constitucional”, expresó.

Explicó que la reforma no solo busca cambiar la estructura administrativa de las elecciones, sino también modificar el marco político y las reglas que garantizan la celebración de los procesos electorales en México.

“Nosotros siempre hemos estado en la mejor disposición de sumarnos en los aspectos técnicos del diálogo y en los aspectos técnicos del debate”, subrayó.

Ramos Charre sostuvo que el papel del IETAM no es confrontarse con actores políticos, sino aportar elementos objetivos que sirvan de base para la construcción de la iniciativa y el fortalecimiento institucional.

En ese sentido, dijo que la responsabilidad del instituto local es poner sobre la mesa insumos técnicos que permitan a los legisladores tomar decisiones con información precisa y confiable.

“Por eso creo que los próximos meses serán muy interesantes y muy seguramente habrá espacios para poder aportar a la discusión, y como Instituto Electoral de Tamaulipas siempre estaremos listos”, concluyó.