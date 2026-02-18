Prohíben uso de Pirotecnia Durante Campañas Electorales en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Comisión de Estudios Legislativos Primera aprobó por unanimidad una iniciativa que adiciona una disposición al artículo 244 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, con el fin de prohibir el uso de pirotecnia sonora y visual durante todo el periodo de campañas electorales hasta la conclusión de la jornada electoral.

La diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, promotora de la medida, fundamentó la propuesta en la protección de derechos íntimamente ligados al bienestar animal y la salud pública.

Se argumentó que, si bien los artefactos pirotécnicos son parte de la cultura, su uso no regulado conlleva graves riesgos ambientales y afectaciones directas a la salud física y mental de poblaciones vulnerables, incluyendo infantes, personas con autismo, adultos mayores y animales.

“Debemos señalar que esta propuesta se encuentra sustentada en derechos que se encuentran ligados al bienestar animal, consagrados desde el pleno convencional y constitucional generando así una respuesta contundente con relación a los componentes tóxicos que caracterizan a la pirotecnia”, refirió Huerta Valdovinos.

Como parte de los ajustes realizados a la iniciativa original, se especificó el régimen sancionador: el incumplimiento de esta prohibición será castigado con un apercibimiento o amonestación pública, determinada por la autoridad electoral.

Con esta aprobación,se destacó en la sesión que se llevó a cabo el día de ayer, se busca contar con las condiciones normativas para evitar la contaminación y mantener un trato digno hacia los animales, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

“Proponiendo así disuadir y prevenir los graves riesgos que conlleva su uso no regulado, como lo son los daños ambientales y las afectaciones directas a la salud física y mental de la población”.