Aseguran que en CBTIS de Tamaulipas no hay problemas de drogadicción

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— Aunque se reconoce la existencia de problemas de drogas que llegan desde el exterior, no se han presentado situaciones de mayor gravedad, y se requiere personal de orientación más especializado, y se colabora con autoridades para implementar rondines de la Guardia Estatal en zonas de riesgo detectadas, lo cual ayuda a disuadir intenciones maliciosas, afirmó el titular de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGTI) Olegario Muñiz Cura

Señaló el profesor que todos los planteles cuentan con sistemas de seguridad en aulas y entornos críticos (entradas/salidas), complementados con actividades de prevención y apoyo de organismos como Fiscalías, CIPINA y Derechos Humanos.

Asímismo la DGTI promueve cinco aspectos fundamentales (arte, cultura, prototipos, eventos académicos) como actividades colaterales para mantener a los jóvenes ocupados y protegerlos del ocio perjudicial.

Así pues, la revisión de útiles escolares (anteriormente ‘operativo mochila’) debe iniciar en casa con los padres; en la escuela se realiza de manera aleatoria y en conjunto con comités de padres, no como una operación anunciada.

Respecto a la posible reducción de materias, la institución se ajustará al plan de estudios autorizado por las autoridades pedagógicas nacionales.

Olegario Muñiz Cura, afirmó que nueve de las 15 carreras nuevas autorizadas ya están operando, y se realizó una reunión de directores en Tampico para reorientarlas con tecnologías de punta y satisfacer necesidades empresariales.

Por otro lado, dijo que la pandemia generó la capitalización de conocimientos en educación a distancia, lo que ahora facilita el uso pedagógico de plataformas tecnológicas para reforzar el aprendizaje.

Para combatir el estrés, ansiedad y problemas de salud mental, se promueven actividades extracurriculares (arte, cultura, deporte) y los maestros están capacitados para detectar y canalizar comportamientos anómalos.