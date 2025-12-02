Prohíben la captura de lisa y liseta en Tamaulipas durante el mes de diciembre

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de diciembre.- Los pescadores de Tamaulipas iniciaron diciembre con el aviso oficial del segundo periodo de veda de lisa y liseta, especies de alto consumo y valor comercial para las comunidades costeras de la entidad.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informó que la restricción comenzó a las 0 horas del primero de diciembre y concluirá a las 24 horas del 31 de diciembre de 2025, lapso durante el cual no se permitirá la captura.

El aviso abarca todos los litorales de Tamaulipas, incluyendo la Laguna Madre, así como la franja norte del estado de Veracruz, donde también se resguarda la especie.

La medida forma parte del calendario de vedas que busca proteger poblaciones pesqueras y evitar la sobreexplotación que podría llevar al agotamiento de recursos esenciales para el sector.

Tamaulipas se mantiene como el principal productor de lisa en México, concentrando la actividad en la Laguna Madre y en las zonas costeras que van desde Matamoros hasta San Fernando y Tampico.

Líderes pesqueros señalaron que, aunque la veda implica una pausa en la actividad económica, reconocen su importancia para sostener el volumen de captura en los próximos ciclos.

Las autoridades recordaron que estas acciones buscan garantizar la continuidad de la pesca en el largo plazo y forman parte de una estrategia nacional para asegurar el equilibrio de los ecosistemas.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, mantiene la coordinación con los comités locales para supervisar el cumplimiento temporal de la restricción.