Aumentan pacientes con hipertensión arterial en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

El estado de Tamaulipas escaló al quinto puesto a nivel nacional entre las entidades con más casos de hipertensión arterial, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

El informe precisa que en Tamaulipas se han detectado 31 mil 751 pacientes con este padecimiento crónico, cuya prevalencia mantiene una tendencia al alza. Del total de casos registrados, 17 mil 302 corresponden a mujeres, mientras que 14 mil 449 son hombres, según el desglose difundido por la autoridad sanitaria.

La hipertensión arterial es una enfermedad en la que la presión de la sangre dentro de las arterias se mantiene elevada, lo que obliga al corazón a trabajar en exceso y aumenta el riesgo de infartos y otras complicaciones.

Especialistas advierten que el diagnóstico oportuno y el control médico regular son determinantes para reducir los riesgos asociados a esta condición.

Las autoridades de salud recomiendan adoptar hábitos que prevengan la hipertensión, como reducir el consumo de sal, evitar el sedentarismo, mantener un peso saludable y acudir a revisiones periódicas.

El boletín añade que la combinación de mala alimentación, estrés y falta de actividad física continúa siendo uno de los principales detonantes del incremento de casos.

El sector salud reiteró su llamado a la población para atender señales de alerta y reforzar acciones preventivas, a fin de disminuir la carga de enfermedad en el estado.