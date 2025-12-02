Desarticulan banda dedicada a la extorsión

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales y estatales cumplimentaron órdenes de aprehensión por el delito de extorsión contra 12 personas.

Utilizaban alrededor de 80 números telefónicos de diversas compañías y más de 70 cuentas bancarias donde se concentraban los depósitos exigidos a las víctimas.

En la acción participaron elementos de Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Trabajos de inteligencia permitieron identificar y desarticular una célula delictiva dedicada a la extorsión, lo que derivó en la solicitud y cumplimiento de órdenes de aprehensión contra 12 de sus integrantes.

Como resultado de la investigación, se detectó que esta célula operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, desde donde realizaban llamadas extorsivas, principalmente contra adolescentes y personas adultas mayores del municipio de Matamoros.

Se ejecutaron órdenes de aprehensión por reclusión contra 12 personas, identificadas como César Enrique «Z», Edgar «C», Enrique «A», Jesús «C», Juan Diego «G», Talos Luciano «T», Felipe de Jesús «V», Martín «M», Medardo Ernesto «M», Vicente «M», Juan Francisco «R», mientras que a Eduardo «G» se les ejecutó otra orden de aprehensión por extorsión.

Cabe señalar que a las personas detenidas se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente quien determinará su situación jurídica.