Gobernador Villarreal Anaya anuncia reformas de ley para fomentar mejores conductas sociales

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para modificar el marco legal estatal, buscando acotar hechos delictivos y promover mejores conductas sociales, se están trabajando diversas iniciativas de ley, anunció el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya.

El titular del Poder Ejecutivo informó que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz celebraría su sesión de este lunes en el Congreso del Estado, ya que ahí se ven esas áreas de oportunidad.

“Para tener mejores conductas sociales y acotar las que puedan ser de hechos delictivos, tenemos trabajando varias de esas”, puntualizó.

Como ejemplos de modificaciones legales ya aplicables en el estado, el Gobernador destacó dos ejemplos concretos de cómo el quehacer de la mesa de seguridad se traduce en propuestas legales.

Citó el tema de la portación de ponchallantas, ya que antes se requería demostrar la intencionalidad de su uso para causar daño, y ahora con el simple hecho de traerlos en los vehículos se considera un delito que debe ser sancionado.

Asimismo, se refirió a la recepción de cobre en “recibas” de material reciclable.

“Otro es que también en las recibas de fierro no se puede recibir cobre, porque el que se tenga cobre tiene que ser necesariamente que se haya extraído de alguna parte y se haya destruido generalmente, o instalaciones públicas o privados para la extracción del mismo, entonces se considera un delito”

Dijo que esas son condiciones que a veces dentro del mismo quehacer de una mesa de seguridad se van dando cuenta; “y a través de nuestro enlace legislativo y en comunicación con el diputado Humberto y el Congreso del Estado se hacen propuestas de modificaciones en nuestro marco legal».