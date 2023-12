Programa viveros escolares de Seduma se extenderá a más planteles educativos

Por José Gregorio Aguilar

Con el fin de impulsar la conciencia ambiental a través de actividades como la preparación de la tierra, la siembra de semillas, el proceso de germinación y el cuidado de las plantas hasta que estén listas para ser trasplantadas a macetas o directamente al suelo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) extendió el programa Viveros Escolares a más planteles.

Según explicó el subsecretario del Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, a través de este proyecto se explica con toda claridad los beneficios que los árboles y plantas aportan al ecosistema, al tiempo que fomenta un impacto pedagógico al interiorizar valores ambientales en los niños y sus familias.

El funcionario informó que el programa piloto de Viveros Escolares arrancó en ciudad Victoria en la escuela Secundaria Eugenio Hernández Balboa pero la pretensión es replicarlo a otros planteles educativos y a otros municipios de la entidad.

“Ya van 7 escuelas de diferentes niveles desde jardín de niños, primarias, secundarias ahorita venimos de la secundaria 90 en la cual se les dio una actividad que procura la educación ambiental, se les da semilla y se les enseña a sembrar y se le tiene que dar seguimiento, a que el arbolito empiece a crecer, vamos con ellos inauguramos el vivero y después se llevan algunos árboles a sus casas otros se quedan en la escuela y de lo que sobre vamos y rehabilitamos áreas que requieran reforestación”.

Becker Hernández dijo que el Gobierno de Tamaulipas reconoce la importancia de la educación ambiental no solo para el bienestar de la sociedad, sino también para la salud y la gestión del agua, cumpliendo la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, de tener una sociedad colaborativa y participativa en temas trascendentales para el estado, pero en especial incluir a las nuevas generaciones para hacer la diferencia en el cuidado del medio ambiente.

“Entonces lo que se busca es generar conciencia en jóvenes son actividades que les enseña disciplina y la importancia uno de los principales programas del gobernador es la educación ambiental porque genera un impacto más rápido no necesitan los jóvenes tener mucha edad para saber que cerrando la llave cuando lavan dientes esa agua no se desperdicie y se utilice para que otros mas la utilicen que si apagan al luz no solo le ahorran dinero en casa sino que puede venir de fuentes de energía que pueden ser contaminantes y nos ayudan en ese sentido”.

Por último, recordó que esta iniciativa se puso en marcha en un Jardín de Niños “Llevamos unos mil 600 semillas que van y se siembran de las cuales en la primera etapa empezamos en un jardín de niños les dimos 150 bolsas pero traen varias semillas, como, encinos, orejones, anacahuitas que son árboles regionales y salieron 180 arbolitos; vamos se les da una capacitación durante una semana para que ellos puedan estar sirviendo a la comunidad, estas acciones que tomen van a beneficiar a la ciudadanía. Luego vamos cuando empieza a salir la planta , es todo un seguimiento”.