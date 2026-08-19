Soluciona SEDUMA problema de vialidad en la avenida República de México.

Cd. Victoria, 18 de agosto de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del Municipio de Victoria informa que tras una revisión en el plano oficial de la ciudad se determinó demoler la barda que obstruía la vialidad en la calle República de México con Alfredo Mendizábal.

Mariana Sierra Barrera, encargada de la dependencia, explicó que el muro de concreto, que dividía a los fraccionamientos Haciendas del Santuario y SAHOP, provocaba también problemas de inundación en la referida vialidad en perjuicio de peatones, automovilistas y habitantes del sector.

«Se reviso el plano urbano oficial y no existe esa barda en el área, es una vialidad libre», indicó, por lo que personal de la dependencia procedió al derribo del muro que generó una problemática de urbanidad.