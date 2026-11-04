Amplían oportunidades de vivienda digna mediante convenio entre ITAVU e Infonavit

Bajo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal, se impulsarán proyectos habitacionales en 12 municipios de Tamaulipas para que más familias tengan acceso a un patrimonio propio

Ciudad de México.- Para que más familias tamaulipecas tengan la oportunidad de contar con un hogar propio y construir un patrimonio seguro, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), concretó la firma de un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que permitirá impulsar proyectos habitacionales en 12 municipios de Tamaulipas.

Esta acción forma parte de la política social del mandatario estatal, que busca acercar soluciones de vivienda a quienes más lo necesitan, mediante el trabajo conjunto con instituciones federales y una gestión enfocada en mejorar las condiciones de vida de la población.

Bajo esta visión, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández, ha encomendado al director general del ITAVU, Germán Fernández Guzmán, fortalecer los vínculos institucionales y aprovechar los mecanismos de colaboración que permitan ampliar las oportunidades para las familias tamaulipecas.

El acuerdo, firmado en las oficinas centrales del Infonavit, contempla el impulso de viviendas en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo, Tampico, Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y Ciudad Mante, municipios donde existe la necesidad de facilitar el acceso a un patrimonio propio.

Como parte de esta agenda de trabajo, Fernández Guzmán también sostuvo una reunión con el comité directivo de CONOREVI, avanzó en el diálogo con la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y se reunió con el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Rodrigo Chávez Contreras, para fortalecer la coordinación y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Estas gestiones buscan que los programas habitacionales tengan mayor alcance y respondan a las necesidades reales de la población, especialmente de quienes enfrentan dificultades para adquirir una casa.

Para el gobierno de Américo Villarreal Anaya, contar con una vivienda digna significa mucho más que tener un techo. Representa tranquilidad para las familias, seguridad para sus hijos y la posibilidad de construir un futuro con mejores oportunidades.

Con este trabajo, el ITAVU mantiene su compromiso de acercar alternativas que permitan a más tamaulipecos acceder a un hogar, convencido de que el bienestar también comienza con la certeza de tener un lugar propio donde vivir.