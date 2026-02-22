Prevén que fallo de la Corte defina rumbo legal del proceso contra exgobernador de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de febrero.-La resolución que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos días perfila definir el rumbo legal del proceso que involucra al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en torno a la vigencia de una orden de aprehensión.

El tema ha cobrado relevancia política y jurídica en Tamaulipas, donde se anticipa que el fallo siente un precedente sobre la actuación de las instituciones frente a exfuncionarios de alto nivel.

En ese contexto, el diputado local de Morena, Alberto Moctezuma Castillo, expresó su confianza en que la decisión se apegará estrictamente a la legalidad y contribuirá a dar certeza al proceso.

Señaló que existe una exigencia social para que los asuntos judiciales avancen sin privilegios, al considerar que el caso representa una prueba para el Estado de Derecho en la entidad.

Desde el Congreso del Estado, añadió, se mantiene respaldo a que las autoridades actúen con determinación y transparencia, en respuesta a la demanda ciudadana de rendición de cuentas.

El legislador indicó que el desenlace tendrá impacto en la percepción pública sobre la aplicación de la justicia, particularmente en temas relacionados con el combate a la corrupción.

Finalmente, sostuvo que la resolución podría influir en el clima político y jurídico no solo en Ciudad Victoria sino en todo el estado, al tratarse de un asunto de alto interés público.