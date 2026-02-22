Alertan por mala la calidad del aire en ciudades de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de febrero.– Reportes recientes sobre contaminación atmosférica ubican a varias ciudades de Tamaulipas con niveles de calidad del aire que oscilan entre moderados y malos, ante la falta de un sistema estatal permanente de monitoreo.

De acuerdo con datos de la plataforma internacional IQAir, la capital Ciudad Victoria registra indicadores moderados, mientras que zonas del sur como Tampico y Altamira presentan episodios más severos por actividad industrial, portuaria y vehicular.

En la región fronteriza, municipios como Reynosa y Nuevo Laredo también muestran fluctuaciones constantes en contaminantes debido al transporte pesado y factores climáticos.

IQAir, empresa suiza dedicada al monitoreo atmosférico, integra datos de estaciones oficiales y sensores independientes para estimar en tiempo real los niveles de contaminación en distintas ciudades del mundo.

Sus mediciones funcionan como referencia internacional y no como reportes oficiales, pero se utilizan ante la ausencia de información pública continua generada por autoridades ambientales en el estado.

Especialistas advierten que la calidad moderada del aire es aceptable para la mayoría de la población, aunque puede afectar a personas sensibles, mientras que niveles malos representan riesgo generalizado si se mantienen por varios días.

Ante la falta de monitoreo estatal permanente, plataformas internacionales se han convertido en la principal fuente pública para conocer las condiciones ambientales en las principales zonas urbanas de Tamaulipas.