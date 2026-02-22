Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de febrero.- Productores apícolas de Tamaulipas afinan preparativos para el arranque de la primavera, etapa considerada decisiva para la actividad de las abejas y la producción de miel en la entidad.

El cambio de estación, que este año iniciará el 20 de marzo, provocará la salida de los enjambres de su reposo invernal y el inicio de recorridos intensivos en busca de néctar en zonas rurales.

Apicultores realizan trabajos de limpieza, alimentación suplementaria y revisión de reinas para asegurar que las colmenas alcancen su máximo rendimiento durante las semanas de mayor floración.

En el estado participan alrededor de dos mil productores con miles de colmenas distribuidas en diversas regiones, lo que convierte a la apicultura en una actividad relevante para la economía rural.

La producción anual de miel alcanza aproximadamente 800 toneladas en temporadas favorables, aunque puede reducirse cuando las lluvias son escasas o se retrasa la floración.

La actividad también genera subproductos como cera, polen, propóleo y jalea real, que fortalecen el ingreso de las familias dedicadas a este sector.

Los productores esperan que las condiciones climáticas permitan una temporada estable, ya que del periodo primaveral depende la mayor parte de la producción de miel en Tamaulipas.