Presupuesto de Tamaulipas aumentaría hasta en un 6% en 2026

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de septiembre. -El presupuesto estatal de Tamaulipas podría crecer un 6 por ciento en el 2026, pero aún se está a la espera del proyecto de la Secretaria de Finanzas, afirmó el diputado local Isidro Vargas Fernández.

Señaló que aún no se revisan los planteamientos del gobierno estatal, dado que aun falta tiempo para que se presente el presupuesto al Congreso del Estado.

Vargas Fernández refirió que el presupuesto deberá se equilibrado porque «el presupuesto es una gran cobija, que tiene que cubrir todas las áreas, porque en una de esas jalas un lado y se destapa a otro».

El diputado local expuso que en el próximo presupuesto de egresos deben priorizarse diversos rubros «sabemos que el tema de la seguridad es importante, el tema educativo es también relevante».

El legislador de Matamoros también indicó que «la salud es importante cubrirla, colaborar con Salud Bienestar para garantizar el abasto de las medicinas».

Vargas Fernández dijo que el Congreso local habrá de esperar el proyecto de presupuesto 2026 para Tamaulipas a fin de analizarlo a fondo.

«Creo que Tamaulipas es uno de los Estados que más aporta a la federación y no debe haber bajas en el año 2025», dijo.