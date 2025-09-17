Andrea Estrada: constancia y talento deportivo en la UAT

Ciudad Victoria, Tam.; 17 de septiembre de 2025.

Con la meta de representar a nuestro país en torneos internacionales, la estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Andrea Leticia Estrada Tirado, trabaja arduamente en el deporte que le apasiona y que practica desde los seis años: el taekwondo.

Andrea es alumna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, y es una destacada deportista que ha competido en torneos regionales y nacionales, representando con gran orgullo a la UAT.

En entrevista, comentó que practica el taekwondo desde los seis años, formando parte de clubes y escuelas de artes marciales, lo que le ha permitido asistir a distintas competencias donde ha logrado ser multimedallista.

Mencionó, que ha representado a Tamaulipas y a la UAT en torneos como la Universiada Nacional, organizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Asimismo, Andrea Leticia agradeció al rector, Dámaso Anaya Alvarado, por todo el apoyo que ha brindado a los estudiantes deportistas y por fomentar programas deportivos, luego de expresar su orgullo por representar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

“Estoy en tercer semestre y voy a seguir representando a la Universidad. La UAT nos apoya mucho en las competencias, en los entrenamientos y en todo. Yo me siento muy orgullosa de ser parte de la UAT”, puntualizó.