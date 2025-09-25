Presas a su máxima capacidad en el centro y sur de Tamaulipas

Por: José Medina

La página meteorología Tamaulipas informó que en la recta final de la temporada de lluvias, la mayoría de las presas se encuentran casi llenas o incluso arriba del 100% de su capacidad, ejemplo de ello es la sexta más grande del país la Vicente Guerrero que de encontrarse el año pasado a un 7% de su capacidad, ahora llega al 62%, asímismo la presa Ramiro Caballero Dorantes se encuentra al 100% de su capacidad, el sistema lagunario del sur del estado, sobrepasa el 130% de almacenamiento luego de estar en el 1% el verano del 2024.

La Pedro J. Méndez del municipio de Hidalgo llegó también a un 106%.

Asímismo alerta de más lluvias para el fin de semana

La interacción entre un frente semi-estacionario, humedad tropical y una vaguada incrementarían la actividad de lluvias en la zona Centro y Cañera a partir del jueves.

El sistema frontal aportaría inestabilidad para las lluvias, aún no se prevé un descenso térmico significativo.