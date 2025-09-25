Vienen tormentas y chubascos, tome sus precauciones

  • jueves, 25 de septiembre de 2025

Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.- Aumentará la actividad de tormentas y chubascos; lluvia localmente fuerte, ráfagas de viento entre los 40 a 60 kilómetros por hora y descargas eléctricas en los próximos días, informó Protección Civil Tamaulipas.

La actividad, señaló PC Tamaulipas a través de un comunicado divulgado esta tarde de miércoles, se centrará sobre todo en los municipios de la zona Centro, Cañera, Altiplano y Sur.

Cabe señalar que Protección Civil Tamaulipas alertó sobre el riesgo por elevados acumulados de agua en calles y avenidas.

 

