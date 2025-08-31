Preocupa al Congreso reporte de robos en escuelas de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 31 de agosto.-A unas horas de que inicie el nuevo ciclo escolar, más de 70 escuelas de educación básica en Tamaulipas reportan haber sido víctimas de robos y actos vandálicos durante el receso vacacional, según los registros oficiales.

De ellas, 27 presentan daños de consideración, pese a los patrullajes realizados por la Secretaría de Seguridad Pública. Ante este escenario, el diputado local Marcelo Abundiz Ramírez reiteró la urgencia de retomar en el próximo periodo legislativo su iniciativa de ley que busca clasificar estos delitos como graves y elevar las sanciones contra los responsables.

La propuesta, que ya había sido presentada en el Congreso del Estado, pero no logró dictaminarse antes del cierre del último periodo, plantea aumentar de siete a quince años la pena de prisión a quienes vandalicen o roben en planteles escolares.

“Estamos hablando de un daño directo al Estado, pero sobre todo a la educación de nuestras niñas y niños, es un atentado contra un derecho humano básico”, expresó el legislador al insistir en que el problema va más allá de los bienes materiales.

Abundiz Ramírez sostuvo que los principales afectados terminan siendo los padres de familia y las autoridades municipales, que deben destinar recursos para reparar lo robado antes incluso de que los alumnos regresen a las aulas.

“El objetivo es ofrecer un marco jurídico más severo para frenar un fenómeno que se repite año con año y que impacta directamente en el aprendizaje y en el desarrollo social de miles de estudiantes”, subrayó.

Finalmente, el legislador llamó a las diferentes fuerzas políticas a respaldar la iniciativa y evitar que el arranque del ciclo escolar quede marcado por escuelas saqueadas y comunidades educativas golpeadas por la delincuencia.