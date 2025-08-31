Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 31 de agosto.- Luego de haber ejercido en 2025 un presupuesto de 635 millones de pesos, de los cuales 230 millones se destinaron al financiamiento de partidos políticos, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) prepara ya su propuesta económica para el año 2026.

El presidente del organismo, Juan José Ramos Charre, adelantó que el planteamiento que se entregará a finales de septiembre girará en torno a los 400 millones de pesos, una cifra semejante a la ejercida en 2023, cuando no se desarrolló un proceso electoral.

Explicó que la mitad de esos recursos, es decir unos 200 millones de pesos, deberán asignarse al financiamiento público de los partidos políticos, en concordancia con lo establecido en la ley para los años no electorales.

El consejero presidente recordó que recientemente el IETAM aprobó por unanimidad el Manual General para la Programación del Anteproyecto de Egresos 2026, documento que servirá como base metodológica para la integración de la propuesta.

Dicho manual, detalló, fija criterios, calendarios y procedimientos en materia presupuestal, en apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y que resultan obligatorios tanto para dependencias como para órganos autónomos.

“Esto es parte de los criterios que la Secretaría de Finanzas emite para todos los entes públicos y desde ya debemos enfocarnos a la propuesta presupuestal”, subrayó Ramos Charre al destacar que se busca garantizar una planeación ordenada y transparente de los recursos.