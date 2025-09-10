Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de septiembre.– La discriminación sigue siendo un problema en Tamaulipas y, para enfrentarlo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHET) anunció un reconocimiento a quienes desarrollen acciones para eliminar desigualdades.

“Se premiará que se hayan destacado por llevar a cabo buenas prácticas de no discriminación a través de programas y medidas para prevenirla, y que además cuentan con instrumentos organizativos y destinen presupuesto para eliminar brechas sociales que históricamente han producido desigualdad en Tamaulipas”, afirmó la presidenta de la CODHET, Taide Garza Guerra.

El certamen incluye once categorías, entre ellas equidad de género, igualdad de oportunidades para adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena y afrodescendiente, además de igualdad en el ámbito laboral.

También se reconocerán proyectos en favor de personas con VIH, migrantes, comunidad LGBT+, personas privadas de la libertad y quienes promuevan la protección de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

La CODHET señaló que también se evaluarán acciones que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, como parte de la estrategia integral contra la discriminación.

Los aspirantes deberán comprobar con evidencias que han aplicado programas efectivos. Un jurado de funcionarios de la comisión será el encargado de dictaminar a los ganadores.

La premiación será únicamente honorífica, sin apoyos económicos. La convocatoria abrió el 9 de septiembre y cerrará el 9 de octubre, aunque no se ha definido la fecha en que se darán a conocer los resultados.