Entrega rector uniformes a Correcaminos UAT de la Liga Mayor ONEFA

En un acto que reafirma el respaldo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) al deporte universitario, el rector Dámaso Anaya Alvarado encabezó la entrega de uniformes al equipo Correcaminos que participa en la temporada 2025 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

En la ceremonia que tuvo lugar en el Centro Universitario Victoria, el rector subrayó que el deporte es un pilar fundamental en la formación integral de los jóvenes, al complementarse con la preparación académica.

Destacó que la UAT trabaja para fortalecer las condiciones de sus equipos representativos, con acciones que incluyen la entrega de uniformes, suplementos alimenticios, un autobús nuevo y un seguro de gastos médicos mayores, además de impulsar otras disciplinas deportivas con la visión de que las y los estudiantes participen en competencias nacionales e internacionales.

Destacó también la importancia de que se sientan orgullosos de representar a la universidad y al mismo tiempo se esfuercen por superarse, resaltando que la UAT brinda apoyo y recursos tanto para su desarrollo académico como deportivo.

Durante el evento se realizó una pasarela en la que se presentaron los dos uniformes que portará el representativo universitario en la nueva temporada: uno en color blanco y otro en color naranja.

Acto seguido, el rector hizo entrega simbólica de uniformes por unidades a los jugadores que integran el roster 2025, así como suplementos alimenticios en apoyo al rendimiento físico del equipo.

En representación del equipo, el jugador Edson Rocha Macías agradeció al rector y a la universidad por el apoyo brindado, destacando que la entrega de uniformes y suplementos refuerza el compromiso de la institución con sus deportistas y los motiva a representar con orgullo a la UAT en cada partido.

En la ceremonia, el rector estuvo acompañado por el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio Ramírez Flores; y el director de Deportes y Recreación, Julio Schauer Vela.