Por falta de oposición, surgen peleas en Morena, dice el diputado Zertuche Zuani

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de agosto.-El legislador morenista en Tamaulipas, Armando Zertuche Zuani, reconoció que dentro del movimiento existe un exceso de confianza que podría costar caro a Morena, y atribuyó lo anterior a la falta de oposición real ha generado un clima donde predominan las pasiones internas, lo que, dijo, redunda en que los problemas y la oposición están al interior de su partido.

El diputado de Reynosa reconoció que a varios integrantes de su partido les ha faltado coherencia entre el discurso y sus acciones. “Hay realidades imposibles de esconder, demasiado evidentes, y algunos cuadros de Morena han mostrado incongruencia”, señaló.

Al mismo tiempo, subrayó que la pérdida de credibilidad provocada por los escándalos relacionados con viajes, propiedades y acusaciones de corrupción no puede minimizarse. “La crítica siempre va a existir, al igual que los aplausos; lo que nos corresponde es la autocrítica, y eso es lo que debe marcarnos la diferencia”, comentó.

Zertuche Zuani sostuvo que la ola de críticas públicas llega en un momento oportuno, pues de no aprender de ella, la soberbia podría resultar costosa para el partido. “La ciudadanía ha expresado molestia y lo peor que podríamos hacer es ignorar esa señal”, advirtió.

Finalmente, recordó que el 2027 traerá un nuevo proceso electoral y que la sociedad no tendrá reparos en castigar a quienes no respeten la línea de la austeridad. “Espero que esta llamada de atención nos obligue a retomar con seriedad el compromiso de trabajar con principios”, concluyó.