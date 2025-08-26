Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de agosto.-El cine tamaulipeco vuelve a dar de qué hablar en el ámbito internacional, luego de que el director Medardo Treviño Cruz y su equipo celebran la selección del cortometraje Los que esperan dentro de la octava edición de la Muestra 5C, un espacio que reúne las miradas más frescas y poderosas del cortometraje en Latinoamérica.

Treviño Cruz, reconocido por su capacidad para narrar con sensibilidad y compromiso social, consolida con esta participación su papel como una de las voces más firmes del cine en Tamaulipas. Su obra ha sido un puente constante entre la identidad local y las problemáticas universales, llevando la creación tamaulipeca a escenarios de relevancia.

La Muestra 5C, que en esta edición incluye propuestas de Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Jalisco y Paraguay, abre sus puertas al talento tamaulipeco con Los que esperan. La producción dirigida por Treviño no solo representa al estado, sino que se convierte en una bandera del potencial artístico regional frente a públicos nacionales e internacionales.

Este reconocimiento no es fortuito. El trabajo de Medardo Treviño ha sido constante en la escena cultural y teatral, y ahora en el cine vuelve a dejar constancia de que desde Tamaulipas se pueden construir obras capaces de dialogar con el mundo entero. Su liderazgo creativo y la visión de su equipo hacen de este cortometraje una propuesta sólida dentro de la programación.

Para el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), la noticia reafirma la importancia de apoyar y difundir a los artistas locales. La selección de Los que esperan muestra que la disciplina, la pasión y la autenticidad encuentran eco en escenarios que valoran la diversidad de perspectivas.

El logro cobra un valor especial al situar a Tamaulipas en el mapa de la creación audiovisual independiente, un terreno que exige propuestas arriesgadas y honestas. Treviño Cruz responde a ese reto con un cine que observa, que cuestiona y que refleja las voces de quienes muchas veces permanecen en silencio.

“Enhorabuena por los creadores tamaulipecos y sus logros en cada disciplina artística”, señaló ITCA, subrayando que nombres como el de Medardo Treviño Cruz marcan el camino y confirman que la cultura de Tamaulipas sigue abriéndose paso con fuerza.