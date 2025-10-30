Anuncian filme independiente de terror en locaciones rurales de Padilla

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de octubre.-El cineasta tamaulipeco Antonio Rotunno comenzó el rodaje de una película de terror titulada La señora del Monte, un proyecto independiente que utilizará escenarios naturales del municipio de Padilla y que busca posicionar el cine regional dentro del género slasher.

En la presentación del proyecto, realizada en vísperas de Halloween y Día de Muertos, el director adelantó que el largometraje tendrá una duración cercana a los 70 minutos y se realizará bajo un esquema de micropresupuesto, apoyado por patrocinadores locales y un equipo creativo originario en su mayoría de Tamaulipas.

Rotunno señaló que su apuesta se centra en el terror clásico tipo slasher, inspirado en producciones icónicas de los años ochenta, y recordó que este trabajo se suma a sus filmes anteriores enfocados en ese género.

“La señora del Monte entrelaza una historia de crimen con horror, hecha de manera totalmente independiente y aprovechando locaciones de la región y talento local”, expresó el cineasta al presentar el proyecto.

El guión relata cómo una mujer adulta es acechada por una presencia sobrenatural dentro de una cabaña aislada, mientras un hombre de un ejido cercano llega al lugar en búsqueda de un caballo perdido, detonando una serie de eventos violentos.

“Es una historia de ambición y muerte que amenaza con extender su violencia hacia cualquier persona que arribe al sitio debido a algo oculto allí”, explicó el cineasta al describir el enfoque narrativo de la producción.

El elenco está integrado por Blanca Leticia Guerra, Ángeles Alanís, Alonso Martín Salceda, Vivian Galván, Katia Arizbeth de León Escandón y Uziel Anguiano, mientras que el equipo técnico incluye colaboradores provenientes de Ciudad Victoria, Tampico, Reynosa, Monterrey y Ciudad de México.

La producción cuenta con Germán Saldaña en la producción y Sebastián Chirinos en la dirección de fotografía, y aspira a estrenar una cinta que muestre la capacidad creativa del cine hecho en Tamaulipas y que logre cautivar a los amantes del terror.