Piden calma en Morena de Tamaulipas ante jaloneos en renovación de comités

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de agosto.-El proceso interno de Morena para renovar comités seccionales de Morena en Tamaulipas no está exento de roces, que el fin de semana pasado fue evidente en varios municipios, ante ello, el diputado local Marcelo Abundiz Ramírez, lanzó un llamado a la militancia para que prevalezcan la unidad y el respeto, luego de que en algunas asambleas se presentaron incidentes que pusieron en entredicho la organización del partido.

El legislador reconoció que, si bien la participación ciudadana ha sido amplia en colonias y ejidos, también se han generado fricciones que amenazan con empañar el proceso. “Lo ocurrido no puede repetirse”, advirtió, al insistir en que Morena necesita orden y disciplina para consolidar su estructura territorial.

Abundiz Ramírez dejó claro que los señalamientos difundidos en redes sociales sobre presuntas divisiones internas carecen de sustento, aunque aceptó que los distintos liderazgos políticos dentro del movimiento deben aprender a convivir sin que las diferencias afecten al partido.

El diputado morenista defendió que el proyecto de la Cuarta Transformación sigue vivo en Tamaulipas, aunque admitió que mantener la cohesión interna es indispensable para evitar que el desgaste organizativo se convierta en un problema mayor.

“Solicito a todos que trabajemos con orden, acatando las instrucciones del CEN, para que el proceso llegue a buen puerto”, reiteró.

Los Comités Seccionales de MORENA son la base organizativa del partido en las secciones electorales del país, encargados de promover la participación de la militancia. Su objetivo es construir las bases territoriales y organizativas apuntando hacia las próximas elecciones.