Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de agosto.-La diputada local de Morena, Ana Huerta Valdovinos, afirmó que los centros de atención al migrante en Tamaulipas fueron cerrados debido a la disminución de personas en tránsito. Explicó que la infraestructura había quedado sobrada ante el bajo flujo de repatriados.

En entrevista, la legisladora sostuvo que no se justificaba mantener instalaciones de gran tamaño cuando apenas se registraba la presencia de unos pocos migrantes. “Lo que pasó es que si no llegaban los migrantes no teníamos por qué tener un centro de este tamaño”, expuso.

De acuerdo con Huerta Valdovinos, los espacios que en su momento fueron habilitados para alojar a personas repatriadas operaban con apenas cuatro o cinco usuarios, lo cual hacía insostenible su permanencia.

La diputada aseguró que la decisión obedeció a la necesidad de ajustar recursos y esfuerzos a la realidad de la entidad. “Yo creo que no hace falta tener ya esos centros y ya no tenía caso porque ya no habíamos tenido un movimiento de migrantes que justificara”.

Huerta Valdovinos destacó que en Tamaulipas no se presentaron repatriaciones masivas ni desordenadas en los últimos meses, lo que también influyó en el cierre de los espacios oficiales.

No obstante, aclaró que las autoridades locales continuarán atentas a la llegada de migrantes repatriados para garantizarles atención inicial y canalización hacia distintos albergues temporales.

La legisladora explicó que, tras esa primera atención, se buscará facilitar el retorno de las personas migrantes a sus lugares de origen en condiciones de seguridad y respeto a sus derechos.

Finalmente, reiteró que el seguimiento a la dinámica migratoria seguirá siendo una prioridad, con el objetivo de responder oportunamente en caso de registrarse un repunte en el flujo de repatriados.