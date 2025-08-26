Academia Samba Rosas impulsa el futbol infantil con Torneo Relámpago con causa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Academia de Futbol Samba Rosas llevó a cabo el Torneo Relámpago categoría 2017–2016, con el propósito de recaudar fondos que permitan cubrir los gastos del viaje de sus jugadores a la Copa Tamaulipas, competencia que se celebrará en septiembre en la ciudad de Tampico.

En el certamen participaron las academias Chivitas, Formación GR, Boca Jr, Rhinos, Atlas y Toros, quienes respondieron al llamado y ofrecieron una jornada deportiva en la que predominó la pasión por el futbol y la convivencia familiar.

Resultados del torneo

Campeones: Toros

Campeones Liguilla B: Boca Jr

Subcampeones: Formación GR

Subcampeones Liguilla B: Chivitas F.C.

Campeón de Goleo: Mateo García (Chivitas F.C.)

Portero Menos Goleado: Neithan Alejandro Chaires Hernández (Boca Jr)

La asistencia de padres de familia y aficionados dio un ambiente festivo a los encuentros, en los que los niños mostraron entusiasmo, entrega y un gran nivel de competencia.

De acuerdo con los organizadores, este tipo de torneos no solo contribuyen a fortalecer el desarrollo deportivo, sino que también fomentan valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la solidaridad.

Próximas competencias

El calendario de actividades continuará en los próximos días:

Del 25 al 30 de agosto se llevará a cabo la categoría 2020–2021, con la participación de ocho equipos.

Del 1 al 6 de septiembre será el turno de la categoría 2014–2015, en la que se espera gran asistencia de público.

Con estas acciones, la Academia Samba Rosas refrenda su compromiso de impulsar el futbol infantil y de consolidar espacios donde las familias se reúnan en torno al deporte.