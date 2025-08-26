Águilas Elite Soccer, Campeón Estatal 2009

En un duelo de gran nivel futbolístico, la escuadra de Águilas Elite Soccer de Ciudad Victoria se coronó campeona del Torneo Estatal de Fútbol 2009, tras derrotar 3-1 a Correcaminos UAT Tampico en la gran final organizada por la AFET, bajo la dirección del Lic. José Mansur.

El partido se disputó en el campo 2 del complejo deportivo de Altamira, escenario donde ambos conjuntos ofrecieron un espectáculo lleno de intensidad, buen toque de balón y entrega total.

El desarrollo del encuentro

Desde los primeros minutos, Águilas Elite Soccer buscó imponer condiciones con llegadas constantes al arco rival. Sin embargo, fue Avilés Martínez, jugador de Corre UAT Tampico, quien abrió el marcador con un disparo cruzado desde los linderos del área, adelantando a los suyos 1-0.

La respuesta victorense no se hizo esperar. Con personalidad y aprovechando errores defensivos, apareció la figura del encuentro: Víctor Bolaños, quien con dos anotaciones consecutivas, primero desde la derecha y después con un potente disparo por el centro, le dio la vuelta al marcador para el 2-1.

Antes de concluir la primera mitad, nuevamente Bolaños aprovechó un rebote en el área para firmar su hat-trick y sentenciar el 3-1 con el que finalizó el primer tiempo.

En la parte complementaria, Correcaminos UAT Tampico intentó reaccionar, pero la defensa de Águilas se mostró sólida y supo manejar los tiempos del partido hasta que el silbatazo final decretó el campeonato para los victorenses.

La premiación

Al término del encuentro se realizó la ceremonia de premiación, encabezada por el Lic. José Mansur Guevara, presidente de la Asociación de Fútbol Federado de Tamaulipas; el Lic. Mario Cequeda Turrubiates, vicepresidente; el Prof. David Juárez Vera, coordinador del evento; y el dirigente de árbitros, Luis Antonio Cifuentes.

Primero se reconoció el trabajo arbitral, luego al portero menos goleado y posteriormente a Víctor Bolaños, máximo romperredes del certamen con 5 tantos. Finalmente, se entregaron los trofeos a los subcampeones, Corre UAT Tampico, y a los campeones, Águilas Elite Soccer de Ciudad Victoria.

Rumbo al nacional

Con este triunfo, Águilas Elite Soccer obtuvo el derecho de representar a Tamaulipas en el Torneo Nacional, que se celebrará en Lázaro Cárdenas, Michoacán, del 26 al 31 de octubre.

El camino del campeón

Jornada 1: pierde 2-1

Jornada 2: gana 1-0 a Rebaño

Jornada 3: gana 3-0 a Corre Altamira

Cuartos de final: gana 3-1 a Kairos Matamoros

Semifinal: empata 1-1 con Rebaño Victoria y gana en penales

Final: gana 3-1 a Corre UAT Tampico